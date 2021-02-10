"Doğuma dakikalar kala pozitif olduğumu öğrendim"

Normal doğuma alınacağı sırada COVID-19 testi pozitif çıkan Merve Usta, her şeyin üstesinden geldi, şimdi eşi ve kızı Nehir ile ev izolesinde ama korkuları halen sürüyor: “Bebeğimizin kokusunu halen bilmiyoruz, onu koklamaya korkuyoruz”

“Doğumdan önceki 2 günde sadece çok hafif boğaz ağrım ve öksürüğüm vardı, bunu hamileliğe bağladım ama COVID-19’muş… Çok zorlu bir süreçti, 13 gün geride kaldı ama halen dün gibi…”

“Hamileliğimin 37. haftasındaydım, suyum geldi, bebek kanala yerleşmişti, normal doğum yapacaktım, hastanede doğumdan önce testim yapıldı ve COVID-19 olduğumu öğrendim. Hem normal doğum sancısı çektim hem sezaryen oldum.”

“Doğumdan sonra emzirmem için hap vermediler ama üçüncü gün ateşlendim, virüs ciğerlerime inmişti. Emzirmek yerine ilaca başladım.”

“İlla ki çok korkuyorsunuz, hem bu minik canı, hem de eşimi kendimden korumak zorundaydım. Elime almak istiyordum ama korkuyordum, negatife döndük ama bu 14 günlük süreçte de izole oluyoruz. Doktorlar artık bulaştırmazsınız dese de biz halen evde maskelerle dolaşıyoruz”

Fehime ALASYA

İlk bebeğini kucağına almaya hazırlanırken COVID-19 olduğunu öğrenen ve bu halde doğum yapan 29 yaşındaki genç anne Merve Usta, 13 günün ardından hastaneden geçtiğimiz gün taburcu oldu. Bu zorlu süreçte en büyük destekçisi olan eşi ve bebeği Nehir ile 14 gün de tedbir amaçlı izole olacaklarını aktaran Usta, halen bazı korkular yaşadıklarını belirtti. En büyük isteğinin ise bir an önce kızının kokusunu içine çekmek olduğunu anlattı…

Usta, “Bebeğimin kokusunu ne babası ne de ben hala bilmiyoruz, onu koklamaya korkuyoruz, hala evde maske ile geziyoruz” dedi.

Yaşadığı bu zorlu süreci YENİDÜZEN ile paylaşan Merve Usta, ülkede COVID-19 vakası iken doğum yapan ilk kadın oldu…

“Karantinada 10. günümdeydim, suyum geldi, doğum başlayacağı sırada pozitif olduğumu öğrendim”

Özel sektörde muhasebe bölümünde çalışan Merve Usta’nın pandemi ile bireysel mücadelesi çalışma arkadaşının temaslısı olarak hamileliğinin 37.haftasında karantina oteline alınmasıyla başladı.

“Çok zorlu bir süreçti, hamileliğimin 37. Haftasındaydım, suyum geldi, bebek kanala yerleşmişti, normal doğum yapacaktım. Karantina girmiştim, karantinada 10. günümdeydim, bu güne dek tüm testlerim negatifti. Normal doğum başlayacağı sırada bana test yaptılar. Pozitif çıktım. Çok istiyordum ama normal doğumda virüsün bebeğe geçme olasılığı daha yüksek olduğu için hemen sezaryene alındım” dedi.

“Yanımda kimse yoktu, yarı baygın doğum yaptım çünkü çocuğumla ilgilenmeliydim, eşim de karantinadaydı”

Doğum sırasında ve sonrasında hastanede yaşadıklarını anlatan Usta, doktor ve sağlık çalışanlarının kendisine çok yardımcı olduğunu, bu süreçte yanında eşi ve ailesinden hiç kimsenin bulunamadığını şöyle anlatıyor:

“Doğuma alınacağım sırada doktorum adeta bir psikoloğum oldu. Doktorlar etrafımda fır döndü. Karantina sürecinde de yalnızdım, doğum başladığında da… Suyum geldi, sancılarım başladı, beni karantinadan ambulans gelip aldı, doğru hastaneye gittim, yanımda kimse yoktu, eşim de ayrı yurtta karantinadaydı. Pozitife dönebilir diye ayrıydık, eşim hiç pozitife dönmedi.

Hemen doğuma alındım, bana her aşamada adıma adım bilgi verdiler. Sezaryen için sadece benim olduğum bir oda ayarlandı, beni sürekli rahatlattılar. Yarı baygın sezaryen oldum çükü doğurduktan sonra yanımda kimse olmayacaktı, çocuğumla ilgilenecek kimse olmayacaktı.”

“Eşim hem anne, hem baba oldu”

Usta şöyle devam ediyor:

“Doğumdan sonra pandemi merkezine alındım. Eşime önce PCR testi yapıldı negatif olduğunu öğrenince yanıma aldılar. Eşim en büyük yardımcım oldu, eşim hem anne, hem baba oldu.

Doğumdan önceki iki günde sadece çok hafif boğaz ağrım ve öksürüğüm vardı, bunu hamileliğe bağladım ama COVID’miş.

Virüs ciğerlerime inmişti. Doğumdan sonra emzirebilmem için hap vermediler, sonra ciğerlerime inince hapa başlatıp emzirmeyi kesitiler. İlla ki çok korkuyorsunuz, hem bu minik canı, hem de eşimi kendimden korumak zorundaydım. Elime almak istiyordum ama korkuyordum, negatife döndük ama bu 14 günlük süreçte de izole oluyoruz. Doktorlar artık bulaştırmazsınız dese de biz halen evde maskelerle dolaşıyoruz.”

“Nehir bebek şimdi 13 günlük, iki testi de negatif…”

“Bebeğe iki kez test yapıldı, ikisi de negatif çıktı. Kızım şu an 13 günlük, ben 5 Şubat’tan beridir negatife döndüm. Evde çift maske ve eldiven kullandık, sürekli dezenfektan kullandık, her bir saatte maskeleri değiştirdik. Bu süreçte emziremedim, 3. günümde ateşlendim, ağrılarım vardı, nefes darlığı yaşadım, ilaçlara başladım, iki gün sonra toparlandım. En büyük avantajım sigara içmemem ve erken müdahale oldu.”

“Bir an evvel onun kokusunu doya doya içime çekmek istiyorum”

“14 gün de evde izole olacağız ve ardından test yapacağız, tedbir amaçlı izole oluyoruz. Ama yine de evin içinde maske ile dolaşıyoruz. Çok zor, anlatmak da, yaşamak da çok farklı. Şimdi gülerek anlatıyorum ama bu süreç hiç geçmeyecek sanmıştım. Hala korkularım var, bebeğimin kokusunu ne babası ne ben hala bilmiyoruz. Onu koklamaya korkuyoruz. Bir an evvel onun kokusunu doya doya içime çekmek istiyorum.”