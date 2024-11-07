Doğum sırasında yaşanan doktor hatası 2.5 milyon euro tazminat kararıyla sonuçlandı

Kıbrıs’ın güneyinde, Makarios Hastanesi’nde bebeğin zihinsel ve fiziksel engelli olmasına sebep olan doğumdaki doktor ihmali Kıbrıs Cumhuriyeti hükümetine 2 buçuk milyon Euro’ya mal oldu.

Alithia ve diğer gazeteler, Lefkoşa (güney) Mahkemesi’nin dün rekor bir tazminat kararına imza attığını, Kıbrıs hükümetinin, “Makarios Hastanesi’nde” dünyaya gelen bir bebeğin anne-babasına 2 buçuk milyon Euro ödemeye mahkum edildiğini yazdılar.

Habere göre, sezaryen doğum olması gereken doğum, doktorların ısrarı sonucunda normal yolla yapıldı ve doğum esnasında yaşanan komplikasyonlar sebebiyle bebeğin beynine oksijen gitmedi. Şu an 12 yaşında olan çocuğun zihinsel ve fiziksel ciddi sağlık problemleriyle karşı karşıya kaldığını aktaran gazete, mahkemenin verdiği 2 buçuk milyon euroluk tazminat kararının Kıbrıs’ın güneyinde rekor miktar olduğunu da vurguladı.