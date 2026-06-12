“Doğrudan irade gasbı olan bir süreç yaşıyoruz”

YENİDÜZEN

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İzmir Milletvekili İbrahim Akın, Kanal Sim’de yayımlanan Haber Toplantısı programına konuk olarak Türkiye’deki gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

YENİDÜZEN Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mert Özdağ ve Yazı İşleri Müdürü Ertuğrul Senova’nın sorularını yanıtlayan Akın, CHP Kurultayı’na yönelik mutlak butlan kararı ve sonrasında yaşanan gelişmelere ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı.

“Türkiye’de demokrasi kırıntısı da kalmadı”

Türkiye’de yaşanan sürecin yeni olmadığını belirten Akın, ülkede başından itibaren var olan demokrasi probleminin çözülmediğini söyledi. Gelinen noktada “demokrasi kırıntısının dahi kalmadığını” ifade eden Akın, bugünkü sürecin başlangıcının Selahattin Demirtaş’ın tutuklanması olduğuna dikkat çekti.

Akın, “O olayın bugünkü yaşanan gelişmelerle bir bağı var” diyerek, dönemin HDP’si olan bugünün DEM Parti’sinin yoğun saldırılara maruz kaldığını söyledi. Kayyım uygulamalarını hatırlatan Akın, bu sürecin 9-10 yıl boyunca devam ettiğini belirtti.

“Dünya otoriter rejimlere doğru gidiyor”

Dünyanın giderek otoriter ve otokratik rejimlere yöneldiğini kaydeden Akın, bu çerçevede Türkiye’de de mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve benzeri liderlerin iktidarda daha uzun süre kalmasının planlandığını vurguladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel etrafında şekillenen yapının devletin genel çizgisinin dışında göründüğünü ifade eden Akın, bu nedenle Kemal Kılıçdaroğlu üzerinden CHP’ye yönelik gerçekleştirilen operasyonun, otokratik rejimin hayata geçirmek istediği bir yapı olarak değerlendirilebileceğini söyledi.

“AKP ve Erdoğan seçim sonuçlarını kaldıramadı”

Akın, DEM Parti ile CHP arasında 2019’dan bu yana çeşitli biçimlerde yerel yönetimlerde ittifaklar kurulduğunu, bu iş birliğinin 2023 seçimlerinde de sürdürüldüğünü anlattı.

Bu birlikteliğin, demokratik olmayan ve saldırgan olarak nitelendirdiği rejimin güç dengesini bozabilecek planlar içerdiğini söyleyen Akın, son yerel seçimlerde toplumun yaklaşık yüzde 67’sinin iktidara karşı yerel yönetim iradesini kendilerine ve CHP’ye verdiğini belirtti.

Akın, “AKP ve Erdoğan bunu kaldıramadı” diyerek, yaşanan süreci Selahattin Demirtaş’a yapılanlarla kıyasladı ve “Selahattin Demirtaş’a yapılandan farklı olmayan, doğrudan irade gasbı olan bir süreç yaşadık” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’de artık ikili hukuk var”

Türkiye’de artık “ikili hukuk” uygulandığını savunan Akın, iktidara yakın olanlarla muhalefete yönelik hukuk uygulamalarının farklı işlediğini söyledi.

“Aslında bakarsanız hukuksuzluk işliyor” diyen Akın, mevcut süreçte ana muhalefet partisinin dağıtılarak iktidara alternatif olmaktan çıkarılmak istendiğine dikkat çekti.

Akın, Türkiye’de muhalefetin etkisizleştirilmesine dönük bir anlayışla karşı karşıya olunduğunu vurguladı.