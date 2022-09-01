Doğan’ın ölüm nedeni "kalp yetmezliği"
Girne’de 29 Ağustos’ta evindeyken aniden rahatsızlanarak yaşamanını yitiren 49 yaşındaki Fatma Çiğdem Doğan’ın otopsisinde, ölüm sebebi kalp yetmezliği ve kalp krizi olarak belirlendi.
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Girne’de 29 Ağustos’ta evindeyken aniden rahatsızlanarak yaşamanını yitiren 49 yaşındaki Fatma Çiğdem Doğan’ın otopsisinde, ölüm sebebi kalp yetmezliği ve kalp krizi olarak belirlendi.
Polis ani ölümle ilgili soruşturmayı sürdürüyor.
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Etiketler : polis basın bülteni, Fatma Çiğdem Doğan