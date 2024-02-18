Doğamızın bize sunduğu lezzetler

Yollarda seyahat ederken bir anda kenara çekip yolculuğuna ara veren ve ovalarımızda ot toplayan ya da otların keşfine çıkan çok fazla insana rastlayabilirsiniz. Hatta ve hatta sırf ot toplamaya giden pek çok insan var. Kıbrıs halkının en çok keyif aldığı etkinliklerden biri olarak da sayılabilir. Bunun sebebi ise adamızda bulunan çeşit çeşit otun olması ve insanımızın bu otlara duyduğu hayranlıkla beraber bu ayların Kıbrıs’ın eskimeyen kültürü olan otlarımızı toplama zamanı olmasındandır. Biz de çok değer verdiğimiz birinin isteği üzerine sizlere bu haftaki yazımızda Hostes yemeğini ve Soğan Bastı tarifini vereceğiz, eğer sizlerin de bizlerden özellikle istediğiniz tarifler var ise bizlere ulaşmaktan çekinmeyiniz. Keyifli okumalar dileriz…

Soğan Bastı

Benim tarifimde tavşan kullanmayı tercih ettiğim fakat tavşan olmayınca da bullicikle yaptığım ve severek tükettiğimiz bir yemek olan soğan bastı, günümüz gençleri tarafından pek bilinen bir yemek değildir. Bunun yanında da artık orjinaline göre yapan pek biri de yok. Orjinali, gara saçta az zeytinyağında kızartılan tavşanın üzerine aynı saçta soğanları kızartıp hepsi pişince bir tencereye koyup sonra diğer malzeme eklenir. Tüm malzemeler eklendikten sonra toprak tencerede fırında pişirilerek yapılan bir yemektir.

Malzemeler

1 ½ kg soğan

1 adet Tavşan

2 çorba kaşığı domates macunu

2 su bardağı sirke

Sıvı yağ

kimyon

karabiber

tuz

Nasıl Yapıyorum?

Düdüklü tencereme yağımı koyuyorum, parçaladığım tavşanımı ısınan yağımın içine atıp solduruyorum. Eğer tavşan sevmiyorsanız bulli de kullanabilirsiniz. Soğanlarımı uzun uzun kesip tavşanımın içine atıyorum. Güzelce karıştırıp soğanlarımı solduruyorum. Soğanlarım solduktan sonra domates macunumu ekliyorum ve güzelce karıştırıyorum. Domates macunumu güzelce karıştırıp dağıttıktan sonra 1 bardak sirkeyi ilave ediyorum. Sonrasında üzerini örtecek kadar su ilave ediyorum. Baharatlarımı da ekliyorum ve düdüklü tenceremin kapağını kapatıp, düdüğü çaldıktan sonra 30 dakika daha pişecek kadar bekleyip altını kapatıyorum. Piştikten sonra kalan sirkemi de ilave edip ağzı açık şekilde özleşene kadar 5 dakika daha pişiriyorum.

Hostes Yemeği

Ovalarımızda yetişen dikenli yapısından dolayı bazen toplamakta zorlandığımız yenilebilen ve özellikle etli yemeğinin çok güzel olduğu Kıbrıs’ımıza özgü otumuz Hostes otunu sizlere tanıtacağız. Yoldan geçerken etrafı izlemeye durduğunuzda ovalarda pek kişiyi bu mevsimde tam zamanıdır deyip Hostes otunu toplarken görebilirsiniz. Kıbrıs halkının her boş vakitte ovalara gidip neredeyse tüm gün güle oynaya topladığı otlarımızdan birisidir Hostes otu hatta bazen sırf Hostes otu toplamak için bile planlar yapıldığı olur. Bu otumuz; bol lifli, mineral ve vitamin yönünden oldukça zengindir. Hostes otunu dilerseniz böğrülce ile ya da tek başına haşlayarak yiyebilirsiniz veya kuru fasulyenin içerisine katabilirsiniz. Biz bu yazımızda Hostes otunun etli yahnisini anlatacağız keyifli okumalar…

Malzemeler;

1 Kg Hostes Otu

½ Gr Kuşbaşı Dana Eti

1 Adet Kuru Soğan

3 Yemek Kaşığı Kadar Sıvı Yağ

Limon suyu

1 Çorba Kaşığı Domates Salçası

5 Su Bardağı Sıcak Su

Tuz

Karabiber ve Kimyon

Hazırlanışı:

Topladığım Hostes otlarımın önce dikenlerini temizliyorum daha sonra 3-4 cm boyutlarında kesiyorum. Gerekirse dışarı çıkan liflerini ayıklıyorum. Bol su ile hosteslerimi güzelce yıkıyorum ki topraklarından ve çamurlarından arınsın. Temizleyip yıkadığım hosteslerimi bir kabın içine koyup üzerine biraz sıcak su ekleyerek bekletiyorum. Derin bir tencereye yağ koyup kızdırıyorum, içerisine önce etlerimi ekleyip iyice kavuruyorum. Daha sonra üzerine ince ince doğramış olduğum soğanımı ekleyip karıştırıyorum. Bu işlemden sonra suda beklettiğim hosteslerimle beraber limon suyu ekleyip biraz daha kavuruyorum. Sonrasında salçamı ve üzeri geçene kadar suyu da tenceremin içerisine ekliyorum ve iyice karıştırıyorum. Kaynamaya başlayan hostes yemeğimin piştiğinden emin olduktan sonra tuzumu ve baharatlarımı ekliyorum, sıcak servis yapıyorum.