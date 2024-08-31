Çevre Platformu, çevre sorunlarına dikkat çekme amacıyla İskele’de eylem düzenledi.

“Doğamıza Sahip Çık” sloganıyla başlayan eyleme birçok sivil toplum örgütü de destekte bulundu.

Eylemde “Ya Doğa Korunacak Ya Yaşam Sonlanacak”, “Biz Doğayı Korursak Doğa da Bizi Korur” ve “Çevreye Saygı İnsana Saygıdır” gibi pankartlar açıldı.

Etkinliğe Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekilleri Fide Kürşat, Sami Özuslu ve Ürün Solyalı da katıldı.

