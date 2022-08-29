Doğalgaz için Kıbrıs'tan ilk ihracat tahmini: 2026 - 2027

Kıbrıs Cumhuriyeti Enerji Bakanı Natasa Pilidu, ilk doğal gaz ihracatına yönelik realist zaman periyodunun 2026-2027 olduğunu belirtti.

Pilidu, Kıbrıs'taki doğal gaz faaliyetleri hakkında Yunanistan’da yayımlanan “To Vima” gazetesine açıklamalar yaptı.

Enerji Bakanı Pilidu, doğal gazın ilk ihracatına ilişkin açıklamasında, bugünkü tabloya göre ilk doğal gaz ihracatına yönelik realist zaman periyodunun 2026-2027 olduğunu belirtti.

Pilidu, Kıbrıs Cumhuriyeti yönetiminin ENI-Total konsorsiyumu tarafından sunulacak, zaman takvimi ve pazarlama seçenekleriyle birlikte doğal gaz yatağını değerlendirilmesi planını beklediğini ifade etti.

Pilidu, şirketler tarafından sunulacak plana göre, hükümetin de kendi kararlarını belirleyeceğini söyledi. Doğu Akdeniz enerji koridorundaki ilginin yeniden canlanması konusunda Pilidu, bu durumun, Kıbrıs’ı Avrupa Birliği planlamasında güçlendirdiğini belirtti.

Kıbrıs Cumhuriyeti'nin hedefinin, Yunanistan, İsrail ve Mısır gibi stratejik ortaklarla her zaman için iş birliği yapmak olduğunu belirten Pilidu, bunun; Doğu Akdeniz’in en kısa zamanda AB enerji tedariği için alternatif ve güvenli kaynak hale gelmesi için yeni perspektiflerin açılmasını sağlayacağını söyledi.

Türkiye’ye de seslenen Kıbrıslı Bakan, bölgesel iş birliği ve kolektif faaliyet aracılığıyla bölgede istikrar ve refah için var olan büyük olanakların bilincinde olmasını istedi.

Pilidu “Türkiye’nin uluslararası hukuka saygı göstererek izlediği çatışma politikasını yeniden gözden geçirmesi gerektiğini” de sözlerine ekledi.