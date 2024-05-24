“Diyalogdan kaçanlar soğuk savaş taktikleri ile yine sahnede”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, hayvan üreticilerinin devam eden eylemi ile ilgili ortaya atılan iddialara yanıt verdi, “diyalogdan kaçanların, bildik soğuk savaş taktikleri yine sahnede!” dedi.

Kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bizimle ilgili bir söz sarf edecekseniz, bir zahmet bugüne kadar söylediklerimizi dinleyecek, okuyacaksınız” ifadelerini kullanan Erhürman, “Bu taktikler ne bize, ne de halkımıza söker!” değerlendirmesini yaptı.

Erhürman’ın paylaşımı şöyle:

“Yok eylemin arkasında CTP varmış, yok CTP halkın ucuz et yemesine karşıymış ve daha neler neler!

Kendi ülkesinin hayvancısıyla, lokantacısıyla, kasabıyla doğru dürüst iletişim kuramayanların, her zaman olduğu gibi diyalogdan kaçanların, bildik soğuk savaş taktikleri yine sahnede!

Hayvancıların, sendikacıların ve diğerlerinin aklı yok da CTP'den talimat alacaklar öyle mi? Hani hakaretten söz ediyorsunuz ya! Bunun bu insanlara hakaret olduğunun farkında mısınız bilmiyorum!

Ha biz CTP olarak neredeyiz diye merak mı ediyorsunuz? Kimse bizi takip etmek zorunda değil elbette ama bizimle ilgili bir söz sarf edecekseniz, bir zahmet bugüne kadar söylediklerimizi dinleyecek, okuyacaksınız.

Okuyunca anlayacaksınız ki, nüfusunu bilme, verilerle konuşma, bu ülkede üretimi ve ekonomiyi planlama ve geliştirme derdi olmayanın bu soruna çare üretemeyeceğini, bir aylık sürede gelecek 20 ton donmuş etin piyasayı hiçbir şekilde ucuzlatmayacağını, siz çarpıtmaya, algı operasyonu yapmaya kalksanız da aynı anda hayvancının, kasabın ve lokantacının karşı olduğu bu kararın mantıksız ve manasız olduğunu anlatıyoruz.

Soğuk savaş taktiklerinden bıkmadınız, usanmadınız. Hoş, bıkıp usanamazsınız da çünkü başka türlüsünü bilmiyorsunuz. Ama şunu eninde sonunda anlayacaksınız! Bu taktikler ne bize, ne de halkımıza söker! Sökmeyecek!”