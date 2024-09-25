Diverse-it Arts Festival, 17-20 Ekim’de çok kültürlülüğü Lefkoşa Surlariçi’ne taşıyacak

Murat OBENLER

Sanat Direktörlüğü ve yapımcılığını dansçı Ester Machado’nun yaptığı çok kültürlü ve çok disiplinli platform Diverse-it Arts Festivali, 17-20 Ekim tarihleri arasında Lefkoşa Surlariçi’nin farklı mekanlarında ve sokaklarında gerçekleştirilecek. Atölye çalışmaları,tatrışma oturumları, disiplinlerarası enstelasyonlar,film gösterimleri,sahne gösterimleri, Halka Açık Gösteriler, Müzik Konserleri ve Dj performansları gibi birçok farklı sanatsal,kültürel ve sosyal etkinliği birleştirecek Diverse-it Arts Festivali, Kuzey Kıbrıs sanat ortamında işbirliğini ve karşılıklı anlayışı teşvik etme ortak hedefiyle farklı topluluklardan oluşan bir kitleyi bir araya getirmeyi amaçlarken sanatsal ifade ve disiplinlerarası alışveriş için hayati bir de alan sağlamayı hedefliyor.

Hem sanatçılar arası etkileşim hem de farklı kültürlerden sanatçıların halkla buluşacağı festival

Çeşitli disiplinlerden 7 atölye çalışması,2 tartışma oturumu,3 DJ performansı, disiplinlerarası enstalasyonlar kapsamında sergilenecek 11 eser,3 kısa film gösterimi, 7 sahne gösterimi,

2 Halka Açık Gösteri, 3 Müzik Konseri ve Mikrofon Oturumunu Aç (Dans Şarkıları Tüm stiller kabul edilir) bölümlerinin 3 gün boyunca Lefkoşa Surlariçi’nde hayata geçeceği festival gerçek anlamıyla sokağa yani halka inerken hem sanatçılar arası etkileşim ve yaratıma büyük katkı sağlayacak hem de farklı kültürlerden sanatçılarla halkı buluşturacak.

20 farklı milletten 50'den fazla sanatçı 3 gün boyunca Surlariçi’nde olacak

20 farklı milletten 50'den fazla sanatçı festival kapsamında yer alırken yaşları 18 ila 60 arasında değişen 25 gönüllüden oluşan bir ekip de festivali hayata geçirecek.

Sanatsal çeşitlilik adına Kuzey Lefkoşa bir ilki de yaşayacak

Dans, müzik, tiyatro, performans sanatı, görsel sanatlar, şiir, fotoğrafçılık, heykel ve sosyal bilimler gibi sanat disiplinlerinden örnekleri göreceğimiz festival tür çeşitliliği açısından da Kuzey Lefkoşa’nın daha önce görmediği geniş bir yelpazede işlere sahne olacak.

Machado: “İşbirlikleri için Rüstem Kitabevi, Metgin, EMAA, Afri-Art Connect, Hoi Polloi ve PRIO’ya çok teşekkürler”

Festival Sanat Direktörü ve yapımcısı da olan dansçı Ester Machado festival için bir yıldır çalıştıklarını ifade ederek mekan kullanımlarını sağlayarak festivalin hayata geçmesinde büyük katkıları olan Rüstem Kitabevi, Metgin,Akdeniz-Avrupa Sanat Derneği (EMAA), Afri-Art Connect ve Hoi Polloi sahipleri ve yöneticilerine işbirlikleri için , PRIO Cyprus Centre’ye de entelektüel partnerliğinden dolayı çok teşekkür etti. Festival detaylarına şuralardan ulaşılabilecek https://www.instagram.com/diverseitartsfestival/

[email protected]

linktr.ee/diverseitartsfestival