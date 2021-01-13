Dipkarpaz'da kundaklama

Dipkarpaz’da bu sabah 01.00 sıralarında Hilmi Karakuş’a ait ağılda bulunan balya ve samanlar kundaklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürdü. Yangın sonucu yaklaşık 4 bin havetta balyası ve 100 çuval vigo samanı yandı.

80 Gram eroin bulundu

Lefkoşa’da İsmail Beyoğlu Caddesi’nde dün 19.00 sıralarında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri H.A’nın (E-65) kullanımındaki araçta 80 gram ağırlığında eroin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde buldu. H.A. yanında araçta yolcu olarak bulunan N.S’nin (E-63) tutuklandığı, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Hüseyin İnlen'in ölüm nedeni Aort yırtılması ve kalp yetmezliği

Pazar günü evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Hüseyin İnlen’in (E-73) otopsi sonucu açıklandı. Buna göre İnlen, aort damarı yırtılmasına bağlı gelişen kalp yetmezliği sonucu hayatını yitirdi.

Kavga olayları...

Girne’de Mete Adanır Caddesi’nde geçen hafta yaşanan darp olayında önce demir parçasıyla Ismaail Albathish’in sol dizine vuran sonra da yumruk atarak çenesini ve dişini kıran F.F.Y.S. (E-23) bulunarak tutuklandı.

Gönyeli’de dün 02.30 sıralarında C.H.(E-26) tartıştığı M.Ö’nün (K-27) burnunu kırdı. Bahse konu şahsın tutuklandığı, soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Hamitköy'de hırsızlık

Hamitköy’de Pazar günü 11.00 sıralarında, Halil Tavukçuoğlu’na ait araç hurdalığından, bir aracın motorundaki avans ayar parçası çalındı. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, zanlı görülen M.O.D.(E-21) tutuklandı.

İzinsiz dedektör tasarrufu

Bahçeler- İskele’de yaşayan M.C.K’nin (E-31) evinde dün saat 10.00’da polis tarafından yapılan aramada, yetkili makamlardan izinsiz iki detektör bulunarak emare alındı. Bahse konu şahsın tutuklandığı, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.