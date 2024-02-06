Dipkarpaz'da bir cansız beden sahile vurdu
Dipkarpaz’da sahil kenarında, cinsiyeti ve kimliği tespit edilemeyen cansız bir insan bedeni bulundu.
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Dipkarpaz’da sahil kenarında, cinsiyeti ve kimliği tespit edilemeyen cansız bir insan bedeni bulundu.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 14.30 sıralarında, Dipkarpaz kuzey sahil şeridinde incirler mevkiindeki sahil kenarında bulunan bedenin vücut bütünlüğü tamamen bozuldu.
Foto: Arşiv
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