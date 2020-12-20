Dipkarpaz'da ani ölüm
Dipkarpaz'da dün saat 16.00 sıralarında 60 yaşındaki Stelyos Panayi Hronia (E) evinde ölü olarak bulundu.
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Dipkarpaz'da dün saat 16.00 sıralarında 60 yaşındaki Stelyos Panayi Hronia (E) evinde ölü olarak bulundu.
Polisin yaptığı incelemelerde 60 yaşındaki Stelyos'un vücudunda darp izine rastlanmazken, kesin ölüm sebebinin yapılacak olan otopsinin ardından belli olacağı belirtildi.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
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