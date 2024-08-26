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  3. Dikmen’de bir evin bahçesinden boş mutfak tüpleri çalındı… Bir tutuklu
Dikmen’de bir evin bahçesinden boş mutfak tüpleri çalındı… Bir tutuklu

Dikmen’de bir evin bahçesinden boş mutfak tüpleri çalındı… Bir tutuklu

Dikmen’de bir evin bahçesinden boş mutfak tüpleri çalınması olayıyla ilgili bir kişi tutuklandı.

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Dikmen’de bir evin bahçesinden boş mutfak tüpleri çalınması olayıyla ilgili bir kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Dikmen’de bir evin bahçesinde zincirlenmiş şekilde muhafaza edilen 3 adet boş mutfak tüpünün çalınmasıyla ilgili ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen R.D.K. (E-39) dün tespit edildi.

Sözkonusu şahsı tutuklayan polisin soruşturması sürüyor.

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