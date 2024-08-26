Dikmen’de bir evin bahçesinden boş mutfak tüpleri çalındı… Bir tutuklu
Dikmen’de bir evin bahçesinden boş mutfak tüpleri çalınması olayıyla ilgili bir kişi tutuklandı.
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Dikmen’de bir evin bahçesinden boş mutfak tüpleri çalınması olayıyla ilgili bir kişi tutuklandı.
Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Dikmen’de bir evin bahçesinde zincirlenmiş şekilde muhafaza edilen 3 adet boş mutfak tüpünün çalınmasıyla ilgili ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen R.D.K. (E-39) dün tespit edildi.
Sözkonusu şahsı tutuklayan polisin soruşturması sürüyor.
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