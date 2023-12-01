Dikkatsiz sürücü yayaya çarptı, 20 yaşındaki yaya yoğun bakımda

Gemikonağı'nda dün akşam meydana gelen trafik kazasında, yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya araba çarptı. Kazada 20 yaşındaki yaya Kübra Türkmen ağır yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Gemikonağı'nda dün akşam saat 20.20 sıralarında meydana gelen kazada Ecevit Caddesi üzerinde yönetimindeki HN 090 plakalı salon aracı ile doğu istikametine doğru seyreden 66 yaşındaki Hüseyin Köksallar, dikkatsizliği sonucu yolu yaya olarak karşıdan karşıya geçmeye çalışan 20 yaşındaki Kübra Türkmen'e çarptı.

Kaza sonucu ağır yaralanan yaya Kübra Türkmen, Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Türkmen'in yapılan ilk muayenesinde sağ ayağında kırık, göğüs kafesinde kırık, sağ kalçada kırık ve dalakta yırtık teşisi ile yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Olay sonrası HN 090 plakalı araç sürücüsü Hüseyin Köksallar ise tutuklandı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.