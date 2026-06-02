Dikkat kesinti var!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), Tatlısu bölgesinin bazı kesimlerinde yarın 3 saatlik elektrik kesintisi yapılacağını belirtti.

Kıb-Tek'ten yapılan duyuruda, yarın orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak çalışmadan dolayı 10.00 ile 13.00 saatleri arasında Tatlısu sahil, Kıbrıs İnşaat, Emtan İnşaat ve Sweet Waterbay Siteleri; Sahil Benzin İstasyonu bölgesi, Sahil eski tavuk çiftliği ve seralar bölgesine elektrik verilemeyecek.