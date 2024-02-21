Dikkat kesinti var!

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın 11:00 ile yaklaşık 14:00 saatleri arasında; Girne Çevre Yolu Harbiye Kışlası güneyine elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumundan yapılan açıklamada, çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması uyarısı yapıldı.

Alayköy girişi ile Batıkent bölgesinde elektrik kesintisi olacak