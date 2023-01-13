Dikkat kesinti var!

Teknecik Elektrik Santrali'nde meydana gelen jeneratör arızası nedeni ile bugün 16:00 ile 22:00 saatleri arasında ülke genelinde 1'er saatlik dönüşümlü kesintiler yapılacak.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamada, “Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur. Halkın mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.” ifadeleri kullanıldı.