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Dikkat kesinti var!

Dikkat kesinti var!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacağını duyurdu...

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK); Yıldırım köyü, Akova ağıllar, Cemer Su, Boğaziçi ve Sınırüstü bölgelerine yarın 7 saat elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

KIB-TEK’ten yapılan açıklamada, 9.00-16.00 saatleri arasındaki kesintinin, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yapılacağı belirtildi.

 

 MALATYA KÖYÜNE YARIN 8 SAAT ELEKTRİK VERİLEMEYECEK

Girne’de Malatya köyüne yarın gün içerisinde 8 saat elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, yarın elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle 09:00 ile yaklaşık 17:00 arasında köyde elektrik kesintisi olacak.

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