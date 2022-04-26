Dikkat kesinti var!
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacağını duyurdu...
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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK); Yıldırım köyü, Akova ağıllar, Cemer Su, Boğaziçi ve Sınırüstü bölgelerine yarın 7 saat elektrik verilemeyeceğini duyurdu.
KIB-TEK’ten yapılan açıklamada, 9.00-16.00 saatleri arasındaki kesintinin, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yapılacağı belirtildi.
MALATYA KÖYÜNE YARIN 8 SAAT ELEKTRİK VERİLEMEYECEK
Girne’de Malatya köyüne yarın gün içerisinde 8 saat elektrik verilemeyecek.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, yarın elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle 09:00 ile yaklaşık 17:00 arasında köyde elektrik kesintisi olacak.
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