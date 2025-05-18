DİKA Lokali, hizmete girdi

Değirmenlik Akıncılar Belediyesi’nin öz kaynaklarıyla inşa edilen Dilekkaya Kırıkkale Spor Kulübü’nün (DİKA) yeni lokalinin resmi açılışı, 17 Mayıs 2025, cumartesi günü gerçekleştirildi.

Açılışa, Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekilleri Ürün Solyalı ve Fide Kürşad, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler ile eşi Mürvet Karavezirler, belediye meclis üyeleri, bölge muhtarları, DİKA yönetimi ile bölge halkı katıldı.

Hüseyin Kıral’ın sunumuyla gerçekleştirilen açılışta, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Muhittin Tüzel Cimnastik Grubu da gösteri sundu.

Solyalı: Ortaya koyduğunuz bu güzel birliktelik için tebrik ediyorum

Açılışta konuşan CTP MYK üyesi ve Milletvekili Ürün Solyalı, Dilekkaya ve Kırıkkale takımlarının birleşerek tek bir çatı altında birleşmesinin önemine değinerek “Ayrı kalmanın zayıflığı yerine birlik olmanın gücünü tercih ettiniz. Ortaya koyduğunuz bu güzel birliktelik için tebrik ediyorum” dedi.

Yerel yönetimlerin spora, kültüre, tarıma, kooperatifçiliğe, sanata verdiği desteğin beldelerin gücünü ortaya koyduğunu belirten Solyalı, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi’nin kimseyi ayırmadan, projeli ve planlı bir şekilde bu gücü ortaya koyduğunu söyledi.

Karavezirler: Lokalin maliyeti 12 milyon TL, hepsi öz kaynaklarımızdan

Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nda bir yıl önce Kırıkkale Spor Kulübü’nün çim sahasının açılışının yapıldığını anımsatarak bir yıl sonra 19 Mayıs arifesinde bugün yine spora ve gençlere verdikleri önemi ortaya koymak amacıyla DİKA lokalinin açılışını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Karavezirler, DİKA yönetimini birleşmeden, gösterdikleri birliktelikten dolayı tebrik ederek “İnanmak başarmanın yarısıdır” dedi.

Dilekkaya Kırıkkale Spor Kulübü lokalinin Değirmenlik Akıncılar Belediyesi öz kaynaklarıyla 12 milyon TL’ye yapıldığını vurgulayan Karavezirler, lokalin 178 metrekare kapalı alanı, 67 metrekare çok amaçlı salonu, 16 metrekare toplantı odası, 14.5 metrekare mutfak/büfe, 145 metrekare terası, 950 metrekare otopark alanı ile sentetik çimle kaplanan 186 metrekare alanda da oyun grubu ve fitness aletleri bulunduğunu kaydetti.

306 kilometrekare, 22 muhtarlıkta, eğitimden spora, tarımdan hayvancılığa bölgenin her bir noktasına desteklerinin ve yatırımlarının sürdüğünü ifade eden Karavezirler, kısa süre içerisinde daha birçok tesisin açılışının yapılacağını müjdeledi.

Karavezirler, Yiğitler, Erdemli, Kırıkkale, Gaziköy ve Akıncılar köylerine de hizmet edecek şekilde Dilekkaya köyüne 3,5 dönümlük bir arazi içerisine sosyal aktivite merkezi inşa edileceğini açıkladı.

Menteşoğulları ve Osmanoğlu’ndan teşekkür

Dilekkaya Muhtarı Ahmet Menteşoğulları, Dilekkaya Kırıkkale Spor Kulübü lokalini öz kaynaklarıyla inşa edip, çevre düzenlemesini yapan Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler’e, belediye meclis üyelerine ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.

Menteşoğulları, cesur adımlar atarak iki kulübün birleşmesini sağlayan Dilekkaya ve Kırıkkale yönetimlerine de gösterdikleri birlikten dolayı tebrik etti.

Kırıkkale Muhtarı Gürsel Osmanoğlu da 19 Mayıs arifesinde açılışı yapılan DİKA lokalini, gençlere ve beldeye armağan eden Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler’e teşekkür etti. Osmanoğlu ayrıca güzel bir birlikteliği örneği sergileyen Dilekkaya ve Kırıkkale kulüplerini de kutladı.

DİKA yönetimi: Beldeye ve gençlere yönelik önemli bir yatırım

Dilekkaya Kırıkkale Spor Kulübü eş başkanlarından Samet Dilekkaya, sezon sonu iki kulübün birleşmesiyle DİKA’nın doğduğunu belirterek bu yola çıkarken kendilerine her zaman maddi ve manevi destek veren Ali Karavezirler’e teşekkür etti.

Dilekkaya Kırıkkale Spor Kulübü eş başkanlarından Hüseyin Osmanoğlu, DİKA Spor Kulübü lokalinin açılışını takımın galibiyetiyle yapmanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler’in vizyonu sayesinde beldeye ve gençlere yönelik önemli yatırımlar yapıldığını belirten Osmanoğlu, Karavezirler’e teşekkürlerini sundu.