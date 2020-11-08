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Devlet Tiyatroları 21 yıl sonra sahnesine kavuşuyor

Devlet Tiyatroları 21 yıl sonra sahnesine kavuşuyor

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları 21 yıl aradan sonra yeniden sahnesine kavuşuyor.

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Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları 21 yıl aradan sonra yeniden sahnesine kavuşuyor.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığından yapılan açıklamaya göre 21 yıl önce yanan sahnenin yerine yenisinin yapımı için açılan ihalenin ilk etabının sözleşmesi yarın imzalanacak.
Saat 09.30’da Bakanlıkta  gerçekleştirilecek törende protokole Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile  yüklenici firma  yetkilisi imza koyacak.

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