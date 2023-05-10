2016 yılında çıkan yangında kullanılmaz hale gelen Devlet Laboratuvarı yeniden yapılandırılıyor.

Sağlık Bakanlığından verilen bilgiye göre, Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra ile Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu Devlet Laboratuvarı'ndaki çalışmaları yerinde inceledi.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümeti arasında imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasında Devlet Laboratuvarı için 30 milyon TL kaynak ayrıldığı kaydedildi.

Laboratuvarda yapılan çalışmalar sonucunda toplam 373 bin 480 kg atık taşındığı da belirtildi.

Laboratuvarda bulunan tarihi geçmiş tıbbi ilaç ve kimyasalların çevreye ve insan sağlığına zarar vermeden uygun koşullarda bertarafında sona gelindi. Atıkların bertarafının ardından, Devlet Laboratuvarı'nın tamir, tadil ve güçlendirilme çalışmalarına başlanacak.

Bakan Altuğra, yaptığı açıklamada, çalışmaların büyük meblağ gerektirdiğini ve bunun Anavatan Türkiye’nin sağlandığını ifade etti.

2016 yılında yanan devlet laboratuvarının tadilatına başlandığını belirten Altuğra, laboratuvarın içerisinde bulunan 6 tonluk atığın tamamen boşaltıldığını, atıkların çevreye zarar vermeden imha edileceğini dile getirdi.

Gürçağ, tadilatın tamamlanmasının ardından, Laboratuvarda özellikle gıda analizleri yapacağını söyledi.