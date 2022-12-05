Devlet Fotoğraf Yarışması’na başvurular çarşamba günü başlıyor

Kültür Dairesi’nden yayımlanan bildiride, Telsim desteği ile düzenlenen Devlet Fotoğraf Yarışmasına başvurunun sadece internet üzerinden ve 27 Ocak 2023’e kadar yapılabileceği kaydedildi.

Her yıl 3 kategoride düzenlenen yarışmanın bu yıl 6 kategoride düzenleneceği kaydedilen bildiride, Serbest (Siyah&Beyaz), Serbest (Renkli) ve Doğa (Renkli- Siyah&Beyaz) kategorilerine bu yıl Benim Şehrim Lefkem (Renkli-Siyah&Beyaz), Kavramsal (Serbest) ve Mimari (Siyah&Beyaz): Ahmet Vural Behaeddin Eserleri kategorilerinin eklendiği kaydedildi.

Devlet Fotoğraf Yarışması’nda 6 kategoride verilecek başarı ve mansiyon ödülünün yanı sıra, En Fazla Eseri Sergilenen Fotoğrafçı Ödülü, Kültür Dairesi Özel Ödülü ve Jüri Özel Ödülü verilecek.. Para olarak da başarı ödülleri için 5 bin, mansiyon ödülleri olarak 2 bin 500TL, özel ödüller olarak da bin 500 TL verilecek.

Devlet Fotoğraf Yarışması’nın sergisi, bu yıl ilk kez Lefkoşa’nın yanında Gazimağusa, Lefke ve Girne’de de açılacak.