Depremle ilgili kaynak yaratma amaçlı yasa önerisi Meclis’ten geçti

Depremle ilgili kaynak yaratmak amacıyla hazırlanan “Deprem ve Diğer Doğal Afetlere Yönelik Mali Yardım ve Hazırlık Yasa Önerisi” Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’ndan oy çokluğuyla geçti.

Kamuyla özelde maaş kesintisinin yansıra ek vergi öngören yasa önerisi, 26 olumlu, 7 ret oyla kabul edildi. 16 milletvekili oylamaya katılmadı.

Yasanın madde madde görüşülmesi sırasında söz alan CTP Milletvekili Tufan Erhürman, yasa önerisinde öngörülen değerlendirme ve izleme komisyonunda 8 kişi olduğunu belirterek başkanın ayırt edici oyu olmasını ve alınan kararların da bakanlar kurulunun onayına tabi olması nedeniyle komisyondaki kişilerin etkisizleştirildiğini söyledi.

CTP Milletvekili Tufan Erhürman “gelirin unsurlarından kesinti” ifadesini anlamadığını belirterek, yasa önerisindeki maddelerin çoğunun Türkçe açısından anlaşılmaz olduğunu söyledi.

Erhürman, 15 bin üzerinde maaş alanlardan nisan ayında yapılacak kesintilerin ardından insanların sonraki aylar için de isterlerde kesinti talebinde bulunabileceğini hatırlatarak, başka bir sıkıntının da yasanın bazı maddelerinin yasanın ortadan kalkmış olması gereken zamanda hayata geçirilmesini öngörmesini eleştirdi.

Ek vergiler ve ek maliyetlerin hayat pahalılığı olarak yansımasından büyük endişe duyduğunu vurgulayan Erhürman, yasanın geneline hayır diyeceklerini yineledi.