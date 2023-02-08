Depremde 3.gün: Pakistan ekibinden destek, köpeklerle arama

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde can kaybı 6 bin 234’e yükseldi, şu ana kadar yaralı sayısı 31 bin 777.

Adeta zamanla yarışın yapıldığı çalışmalarda 3. gününe girildi.

Çalışmalara bugün Pakistan arama kurtarma ekipleri de köpeklerle katıldı.

Kıbrıslı Türk kafilenin bulunduğu İsias Oteli enkazından Anıl Zeybek isimli tur rehberi enkazdan sağ kurtuldu.

Kıbrıslı Türk kafileye henüz ulaşılamazken, 15 kişinin ise cansız bedeni tespit edildi.