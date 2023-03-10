Deprem için Brüksel'de ‘Uluslararası Bağışçılar Konferansı’

Avrupa Birliği (AB) ve Üye Devletleri, Türkiye ve Suriye’de acil yardım, iyileştirme çalışmalarını arttırmak için 20 Mart’ta Brüksel’de Uluslararası Bağışçılar Konferansı düzenliyor.

AB, diğer uluslararası ortakları ve küresel bağışçıları, hasarın ölçeği ve büyüklüğüne uygun taahhütleri seferber ederek bu zor koşullarda Türkiye ve Suriye'deki halklarla dayanışma göstermeye davet etti.

Bu amaçla, Avrupa Komisyonu ve İsveç'in AB Konseyi Dönem Başkanlığı, yakın zamanda meydana gelen yıkıcı depremlerden etkilenen Türkiye ve Suriye'deki insanları desteklemek üzere 20 Mart'ta Brüksel'de, bir Uluslararası Bağışçılar Konferansı'na ev sahipliği yapacak.

Avrupa Komisyonu’ndan yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve İsveç Konsey Başkanlığı adına İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'un ev sahipliğinde Türk makamlarının koordinasyonunda düzenlenecek olan Bağışçılar Konferansı, AB Üye Devletleri, aday ülkeler ve aday adayı ülkeler, komşu ve ortak ülkeler, Rusya hariç G20 üyeleri ve Körfez İşbirliği Üye Devletlerinin yanı sıra BM, uluslararası kuruluşlar, insani yardım aktörleri ve uluslararası ve Avrupa finans kuruluşlarına açık olacak.

Başkan Ursula von der Leyen şu çağrıyı yaptı:



“Türkiye ve Suriye'de meydana gelen yıkıcı depremlerden sadece altı hafta sonra, bu felaketten kurtulanlara destek olmak üzere bir araya geliyoruz. Dayanışmamız deprem sonrasındaki ilk saatlerde olduğu gibi güçlü bir şekilde devam edecek. Türkiye ve Suriye halklarına uzun vadede yanlarında olacağımızın sözünü veriyoruz. Tüm ülkeleri ve kamu ve özel tüm bağışçıları, katkıda bulunarak, kaybedilen hayatların anısını ve ilk müdahale ekiplerinin kahramanlığını onurlandırmaya, ve en önemlisi hayatta kalanlar için birlikte daha iyi bir gelecek inşa etmeye davet ediyorum.”



İsveç Başbakanı ise Ulf Kristersson ise şu görüşleri paylaştı:

"Türkiye ve Suriye'de meydana gelen depremler tarihi boyutlarda bir felakettir. Yaşanan can kayıpları, yıkılan evler ve insanların çektiği acılardan derin üzüntü duyuyorum. Felaketin sonuçları tam anlamıyla korkunç. Avrupa Birliği Konseyi Başkanı olarak İsveç, AB ve uluslararası ortaklarla birlikte bir sonraki rehabilitasyon ve erken toparlanma aşamalarında, depremden etkilenenlere yardım etmek için elinden gelen tüm çabayı gösterecektir.”

Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Komisyon Üyesi Olivér Várhelyi ile İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği ve Dış Ticaret Bakanı Johan Forssell'in Ankara'ya kısa süre önce gerçekleştirdikleri ziyaret kapsamında Türk makamlarıyla yürüttükleri ilk görüşmeler sonrasında Uluslararası Bağışçılar Konferansı hazırlıkları sürüyor.

Davetiyelerin kısa süre içinde gönderilmesi bekleniyor.

Arka plan

6 Şubat depremlerinin ardından AB, AB Sivil Koruma Mekanizması aracılığıyla derhal arama kurtarma ve sağlık ekipleri, barınak, ilaç gibi destek malzemeleri gönderdi. Ayrıca, Avrupa İnsani Müdahale Kapasitesi ve RescEU aracılığıyla AB acil durum stoklarını seferber etmenin yanı sıra, her iki ülkede de depremden etkilenen insanlara hızlı bir şekilde insani yardımlar gönderildi.

Toplamda, Türkiye'deki halkın acil ihtiyaçlarına yanıt vermek için 12 milyon avroya yakın AB insani yardımı tahsis edilmiş ve Suriye'deki depremin acil sonuçlarına müdahale etmek amacıyla yaklaşık 10 milyon avro acilen harekete geçirilmiştir.

Türkiye'deki arama kurtarma operasyonlarına destek olmak için AB Sivil Koruma Mekanizması (UCPM) aracılığıyla 1.750 kurtarma görevlisi ve 111 arama köpeği gönderilmiştir. Mekanizma aracılığıyla konuşlandırılan arama kurtarma ekipleri tarafından birçok hayat kurtarılmıştır. İsveç dahil, 20 AB Üye Devleti ve Karadağ, Türkiye'deki halka barınak ekipmanı, ısıtıcı, jeneratör, mobilya, tıbbi ekipman, hijyen setleri, gıda ve sıcak tutan giysiler dahil, milyonlarca ürün yardımında bulunmuştur. Ayrıca Belçika, Fransa, İtalya, İspanya ve Arnavutluk sağlık ekipleri göndermiş ve Hollanda da Mekanizma aracılığıyla bir tıbbi tahliye uçağı sağlamıştır. Romanya'da bulunan rescEU rezerv stoklarından gönderilen 2 bin çadır ve 8.000 yatak ülkeye ulaşmış, İsveç'te bulunan stoklardan da 2.500 yatakla donatılmış 500 yardım-konut birimi gönderilmiştir.

AB, hem hükümet kontrolündeki hem de hükümet kontrolü dışındaki bölgelerde depremden etkilenen Suriye halkına destek sağlamaktadır. Avrupa İnsani Müdahale Kapasitesi (EHRC) aracılığıyla düzenlenen 6 sefer, büyük ihtiyaç duyulan yardımları Dubai ve Brindisi'deki AB stoklarından Kuzeybatı Suriye'ye ve hükümet kontrolündeki bölgelere taşımıştır. Kışlık çadır, ısıtıcı, battaniye ve sıcak tutan giysiler, hijyen kitleri, tıbbi sarf malzemeleri ile tıbbi üniteler, sahra yatakları ve depremden etkilenenlere yönelik diğer acil durum malzemeleri ihtiyaç sahibi Suriyelilere ulaştırılmaktadır. Bunların yanı sıra 16 Avrupa ülkesi AB Sivil Koruma Mekanizması aracılığıyla Suriye halkına ayni yardımda bulunmuştur. Yardım, AB sivil koruma uzmanlarının gelen bağışların koordinasyonuna destek olduğu, Beyrut ve Gaziantep'teki bölgesel merkezler aracılığıyla yönlendirilmektedir. Süreç ilerledikçe ilgili tüm aktörlerin tam koordinasyonu büyük önem taşıyacaktır.

20 ve 21 Mart 2023 tarihlerinde Avrupa Komisyonu ve İsveç Konsey Başkanlığı tarafından ortaklaşa düzenlenen Uluslararası Bağışçılar Konferansı, Avrupa İnsani Forumu ile art arda yapılacaktır. Forum, süratle artan insani ihtiyaçlar, değişen jeopolitik gerçekler ve daralan insani alan bağlamında gerçekleşecektir. Ayrıca Avrupalı aktörlere ve uluslararası topluma, insani [yardım] finansman açığı ve bağışçı tabanını genişletme ihtiyacı da dâhil olmak üzere, süregelen insani zorlukları tartışmak için bir platform sağlayacaktır.

Uluslararası Bağışçılar Konferansına ek olarak, 14-15 Haziran tarihlerinde AB, Suriye ve Bölgenin Geleceğine dair 7. Brüksel konferansına ev sahipliği yapacaktır. Haziran konferansı, çatışmaya siyasi bir çözüm bulunmasına yönelik uluslararası çabalara odaklanmayı ve Suriye ile daha geniş coğrafyadaki Suriyeli mültecilere ve ev sahibi topluluklara insani yardım için bağış taahhüdü almayı amaçlamaktadır. AB ve Üye Devletleri, krizin ortaya çıktığı 2011 yılından bu yana, Suriye ve bölgedeki insanları destekleyen en büyük bağışçılar olmaya devam etmektedir.