Denizlerdeki fırtına etkisini azaltarak devam edecek

Meteoroloji Dairesi, denizlerdeki fırtınanın kuvvetini azaltarak akşam saatlerine kadar devam edeceğini duyurdu.

Daireden bu sabah yapılan son uyarıda, bölge denizlerinden Taurus'ta güney ve batı, batısında kuzey ve batı yönlerden “8” kuvvetinde ve “fırtına” şeklinde esmekte olan rüzgarın, zamanla etkisini azaltarak "7" kuvvetinde ve "fırtınamsı rüzgar" şeklinde saat 19.00’a kadar devam etmesinin beklendiği kaydedildi.