Denizel Koruma Alanları Yönetimi Çalıştayı’nda 100’den fazla paydaş bir araya geldi

Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Derneği (SPOT Marine Life), Denizel Koruma Alanları Yönetimi Çalıştayı’nda kıyıların korunmasına yönelik ortak bir yol haritası belirlemek amacıyla 100’den fazla paydaşın bir araya geldiğini bildirdi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, 12-13 Mart tarihlerinde Lefkoşa, Lapta ve Alagadi’de yapılan etkinlikte; küçük ölçekli balıkçılar, dalış okulu işletmecileri, turizm sektörü temsilcileri ve yetkililer katıldı.

Çalıştayın açılışında Girne Üniversitesi Rektörü ve Oşinograf Prof. Dr. İlkay Salihoğlu ile Hayvancılık Dairesi Müdürü Gönen Vurana konuştu. Etkinlikte ayrıca BlueSeeds’ten Margaux Janin ile WWF-Türkiye’den Ayşe Oruç, deniz yönetimine ilişkin küresel örnekler ile karşılaşılan sorunları paylaştı.

Türkiye Cumhuriyeti Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği (SÜR-KOOP) Genel Başkanı Ramazan Özkaya da deniz koruma alanlarının yerel balıkçıların uzun vadeli geçim kaynakları açısından önemine işaret etti.

SPOT Marine Life Direktörü Damla Beton ise Alagadi’de 15 yıldır sürdürülen habitat koruma çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. Beton, kazanımlara dikkat çekerek, bölgede yaşam alanlarının iyileştiğini, araç ve yaya girişinin kısıtlanmasıyla hassas bitki örtüsünde canlanma olduğunu belirtti.

Saha çalışması yapıldı

Çalıştayın ikinci gününde yapılan saha çalışmalarında, uzmanlar, Lapta Balıkçı Barınağı’nda balıkçılarla bir araya gelerek Alsancak Balıkçılık Koruma Alanı’na ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Açıklamada, etkinliğin, Avrupa Birliği’nin Kıbrıs Türk toplumuna yönelik Yardım Programı kapsamında finanse edilen ve SPOT ile Enalia Physis tarafından yürütülen “Balıkçıya Işık Ol” projesi altında gerçekleştirildiği, ayrıca “Denize Hayat Ver” projesi tarafından desteklendiği kaydedildi.