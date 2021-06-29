Denize atlayış yaptı, boynundan yaralandı

Girne'de dün bir otele ait denizde atlayış yapan 19 yaşındaki Mert Öcal, boynundan yaralandı.

Polis Basın Bülteni'nden elde edilen bilgiye göre dün 15.00 sıralarında Girne'de faaliyet gösteren bir otelde denize atlayış yapan 19 yaşındaki Mert Öcal boynundan yaralandı. Öcal, olay sonrasında Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve orada yapılan ilk yardım müdahalesinin ardından Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilerek yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.