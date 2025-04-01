Denizde fırtınamsı rüzgar etkili oluyor

Bölge denizlerinde bugün fırtınamsı rüzgar etkili oluyor.

Meteoroloji Dairesi, sabah 06.00’dan itibaren bölge denizlerinde Taurus’ta kuzey ve doğu; Batı Taurus’ta güney ve doğu yönlerden esen rüzgarın zamanla kuvvetlenerek 7 kuvvetinde ve fırınamsı rüzgar şeklinde esmesinin beklendiğini duyurdu.

Fırtınamsı rüzgarın gece 22.00’ye kadar sürmesi bekleniyor.

Bugün yer yer sağanak bekleniyor

Öte yandan Meteoroloji Dairesi dün yayımladığı raporda, yağışlı havanın hafta sonuna kadar devam edeceğini duyurmuştu.

En yüksek hava sıcaklığının 21-24 derece dolaylarında seyredeceği hafta boyunca bugün yer yer sağanak, yarın gök gürültülü sağanak, perşembe hafif sağanak, cuma sağanak beklenirken, diğer üç gün ise parçalı bulutlu geçecek.