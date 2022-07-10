Deniz suyu analizleri açıklandı, Biyologlar Derneği uyardı!
Sağlık Bakanlığı, Haziran ayı deniz suyu analizlerini açıkladı. Listede birçok noktada “ecoli veya entrekok” kirliliği dikkat çekti.
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Sağlık Bakanlığı, Haziran ayı deniz suyu analizlerini açıkladı. Listede birçok noktada “ecoli veya entrekok” kirliliği dikkat çekti.
Biyologlar Derneği ise halka son açıklanan deniz suyu analizlerini dikkate alması konusunda duyuru yaptı.
Sosyal medyadan yapılan yazılı açıklamada; “Halkımızın dikkatine! Son açıklanan deniz suyu analizleri aşağıdaki gibidir. Sağlığınız için lütfen dikkate alınız!” denildi.
Temel Sağlık Dairesi’nin resmî olarak yayınladığı Haziran ayına ait son deniz suyu analiz sonuçları şöyle:
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