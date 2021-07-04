Dengesini kaybetti, aşağıya düştü
Boğazköy'de dün evinin avlusundaki çardak üzerinde iş yapan 46 yaşındaki Yılmaz Çiçek, dengesini kaybederek düştü.
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Boğazköy'de dün evinin avlusundaki çardak üzerinde iş yapan 46 yaşındaki Yılmaz Çiçek, dengesini kaybederek düştü.
Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Boğazköy'de dün saat 16.00 sıralarında evinin avlusundaki çardak üzerinde ahşap plaka yerleştiren 40 yaşındaki Yılmaz Çiçek, rüzgardan dolayı dengesini kaybedip beton zemine düşerek yaralandı.
Çiçek, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, yapılan tedavisinin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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