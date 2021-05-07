Dengesini kaybetti, 10 metre yükseklikten düştü
Mağusa'da dün bir otelin 3. katından yaklaşık 10 metre yükseklikten düşen 22 yaşındaki Timuonge Muwowo (E) yaralandı.
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Mağusa'da dün bir otelin 3. katından yaklaşık 10 metre yükseklikten düşen 22 yaşındaki Timuonge Muwowo (E) yaralandı.
Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Mağusa'da dün saat 10.30 sıralarında kaldığı otelin 3. katındaki balkonundaki korkuluklara oturan 22 yaşındaki Muwowo yaklaşık 10 metre yükseklikten beton zemine düşerek yaralandı.
Olay sonrası ambulansla Mağusa Devlet Hastanesi'ne götürülen Timuonge Muwowo'nun kalçasının kırıldığı tespit edildi.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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