“Demokratik bir toplumda ifade özgürlüğünün kısıtlanması kabul edilemez”

Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı, demokratik bir toplumda ifade özgürlüğünün kısıtlanması, baskıya tabi tutulması veya sansürlenmesinin kabul edilemeyeceğini belirtti.

Yapılan yazılı açıklamada son haftalarda yaşanan çeşitli olaylara yapılan müdahaleler üzerinden eleştiriler yöneltilerek Polis örgütü ifade özgürlüğüne uygun davranmaya davet edildi.

Yapılan yazılı açıklamada “Siyasiler başta olmak üzere, kamusal figürler ile devletin kurum ve kuruluşları, siyasi eleştiri ve sorgulamaya doğal olarak daha açık olmalıdır. Bu doğrultuda, rahatsız edici, iğrendirici, hoş olmayan hatta şoke edici ifadelerin dahi korunması, insan hakları açısından gerekli, demokratik değerler açısından ise kilit öneme sahiptir” ifadeleri kullanıldı.