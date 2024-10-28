"Demokrasi ve hukuku katledenlerin Meclis'te yeri yok"

Birçok sendika ve örgüt Meclis hukukçularının "geçersizdir" dediği 3 oyu geçerli sayarak hukuk dışı bir şekilde UBP Milletvekili Ziya Öztürkler'in "Meclis Başkanı" olarak ilan edilmesini Meclis önünde protesto etti.

Sabah saatlerinde beyaz balon ve pankartlarla birlikte Meclis önünde toplanan örgüt ve sendikaların yöneticileri, son dönemde yaşananlar ışığında UBP-DP-YDP Hükümeti'nin istifasını istedi.

Yönetim düzeyinde eylem yapan birçok örgüt ve sendika, ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin "Erken Seçim" çağrısına da kulak verilmesi gerektiğini belirterek, "Demokrasi Ve Hukuku Katledenlerin Meclis'te Yeri Yoktur" pankartı açtı.

Eylemde Acil Durum Hastanesi Yeni Doğan Servisi'ndeki skandal bebek olayı ile ilgili de bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Erhürman: Diktatörlüğe heves ettiler:

“Hesap halkın önünde, sandıkta verilecek”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, bugün Meclis önünde açıklamalarda bulundu ve “Hesap halkın önünde, sandıkta verilecek” ifadelerini kullandı. Meclis önünde bugün bazı sendikalar yönetim kurulları düzeyinde eylem gerçekleştirdi. Dışarda bulunan kalabalığa seslenen Erhürman’a Genel Sekreter Asım Akansoy, CTP milletvekilleri ve iki bağımsız milletvekili de eşlik etti. Konuşmasında Acil Durum Hastanesi Yeni Doğan Ünitesi’nde yaşanan skandala da işaret eden Erhürman, bu tür olaylarda hem hukuki hem de siyasi sorumluluğun bulunduğunu hatırlatarak “Devlet hastanesinde yaşanan ihmal açıkça ortada. Medeni ülkelerde bu gibi durumlarda sorumlular hemen istifa eder. Siyasi sorumluluğun da ilk olarak kimde olduğu bellidir” diye konuştu.

“Hiç kimse inanmıyor”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Meclis önünde yaptığı açıklamada “hükümeti” sert bir dille eleştirerek yaşatılanları "rezalet" olarak nitelendirdi. İlk olarak, Acil Durum Hastanesi Yeni Doğan Ünitesi’nde yaşanan skandalla ilgili konuşan Erhürman, hayatını kaybeden bebeğe rahmet, ailesine sabırlar diledi. Diğer altı bebeğin iyi olmasını ümit ettiklerini, aldıkları bilgilere göre durumlarının da iyiye gittiğini söyleyen Erhürman, konunun yargıda olduğunu belirtti. Meclis Başkanlığı krizi ile ilgili de konuşan Erhürman, hukuki sürecin açık olduğunu ve Meclis'in üç hukukçusunun, Meclis Başkanı'nın talebi üzerine görüş verdiğini, çift mühürlü oy pusulalarının geçersiz olduğunu belirtildiğinin altını çizdi. Ayrıca, Divanın toplanması gerektiği yönünde de yazılı beyanların olduğunu vurgulayan Erhürman, her şeyin çok açık bir şekilde ortada durduğuna işaret etti. Erhürman, kendine hükümet diyen yapının Meclis Başkanını seçtik iddiasını sürdürmeye çalıştığını ve hiçbir vatandaşın bu seçimin hukuka uygun olduğuna inanmadığını kaydetti.

“Siyasi sorumluluk var, istifa etmeli”

CTP olarak söz konusu durum karşısında tavırlarının net olduğunu belirten Erhürman, "Seçilmemiş olan bir kişinin Meclis Başkanlığı kürsüsüne oturtulması durumunda, CTP'nin bu genel kurulda yer alması söz konusu olamaz" dedi. Meclis’in usulüne uygun bir şekilde açılması halinde genel kurula katılabileceklerini belirten Erhürman, aksi durumda bu oyuna ortak olmayacaklarını ifade etti. Erhürman, "Bu hesap halkın önünde sandıkta verilecek. Kendine hükümet diyen yapı, Meclisin çalışmasını istemiyorsa diktatörlüğe heves etmiş demektir" ifadelerini kullandı. Hükümete seslenerek, akıllarını başlarına toplaması gerektiğini söyleyen Erhürman, aksi takdirde halkın bu durumu sindirmeyeceğini belirtti. Acil Durum Hastanesi Yenidoğan Ünitesi’nde yaşanan skandalla ilgili de konuşan Erhürman, bu tür olaylarda hem hukuki hem de siyasi sorumluluğun bulunduğunu dile getirdi. Devlet hastanesinde yaşanan ihmallerin açıkça görüldüğünü vurgulayan Erhürman, medeni ülkelerde bu gibi durumlarda sorumluların istifa ettiğini hatırlattı.