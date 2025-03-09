Demirhan'da 713 kilogram gümrüksüz et ele geçirildi, bir kişi tutuklandı

Demirhan'da bir araçta yapılan aramada gümrüksüz olduğu belirlenen 713 kilogram et ele geçirildi. Olayla ilgili tutuklanan Y.Y. mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri, 9 Mart 2025 tarihinde saat 04.50 sıralarında Demirhan’da Y.Y.’nin kullanımındaki UN 445 plakalı aracı durdurarak arama yaptı. Yapılan kontrolde, araçta gümrüksüz olduğu tespit edilen 713 kilogram et bulundu. Polis, etlere el koyarak emare olarak aldı.

Polis, zanlının aynı gün gönüllü ifade vererek etleri Akıncılar bölgesinde bir arkadaşından teslim aldığını ve dağıtım planlaması için Lefkoşa fuar alanında toplanacaklarını söylediğini aktardı. Soruşturmanın yeni başladığını belirten polis, alınacak ifadeler ve zanlının beyanlarının teyit edilmesi gerektiğini ifade ederek üç gün süreyle tutukluluk talep etti.

Mahkemede olguları değerlendiren Yargıç Meltem Dündar, zanlının soruşturma kapsamında üç gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.