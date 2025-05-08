DEM Parti, Sırrı Süreyya Önder'e suikast girişimi iddiasını doğruladı
DEM Parti, hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in aracına rahatsızlığından bir hafta önce suikast düzeneği konulduğu iddialarını doğruladı.
DEM Parti, "2 Nisan'da, otopark görevlisi Sırrı Süreyya Önder'in aracını kullanırken lastiklerden gelen sesten şüphelenmiş ve aracı servise götürmüştür. Yapılan incelemede, aracın sol arka lastiğini patlatabilecek, demirden yapılmış keskin bir düzeneğin yerleştirildiği tespit edilmiştir" açıklaması yaptı.
DEM Parti'nin yazılı açıklaması "Bazı basın-yayın organlarında İmralı Heyeti Üyesi ve Meclis Başkanvekilimiz merhum Sırrı Süreyya Önder'e suikast düzenlendiğine dair haberlere ilişkin açıklama yapma ihtiyacı doğmuştur" ifadeleriyle başlıyor.
Daha sonra, "2 Nisan'da otopark görevlisinin Sırrı Süreyya Önder'in aracını kullanırken lastiklerden gelen sesten şüphelendiği ve aracı servise götürdüğü" vurgulanıyor.
İnceleme sonucu, "aracın sol arka lastiğini patlatabilecek, demirden yapılmış keskin bir düzeneğin yerleştirildiğinin tespit edildiği" kaydediliyor.