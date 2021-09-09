“Delirenler” Asya bebek için sahnelendi

“Delirenler” sokak tiyatrosu Lefkoşa Türk Belediyesi organizasyonunda Merkez Lefkoşa’da Asya bebek için oynandı.

LTB’den verilen bilgiye göre, Bu Memleket Bizim Platformu’nun düzenlediği, toplumsal, siyasal, ekonomik, demokrasi ve barış sorunlarını konu alan ve bir sanatsal direniş eylemi olan “Delirenler” ikinci kez Lefkoşa’da sahnelenirken bu kez oyunun tüm geliri SMA Tip -1 hastası olan Asya Polatlı’nın tedavi masrafları için kullanılacak.

Sağlık Üst Kurulu kararları doğrultusunda alınan tedbirler ile düzenlenen organizasyon ile sahneye konan Delirenler oyunu sonrasında, LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile Delirenler oyununun yazarı sanatçı Yaşar Ersoy ve Asya Bebek İçin Sağlık Hakkı İnisiyatifi adına Tuğçe Koruoğlu birer konuşma yaptı.

Harmancı: “Mücadeleyi yükselterek, elbirliği ile Asya’yı yaşatalım”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Asya’nın tedavisini üstlenme sorumluluğundan kaçan devlet ve hükümet yetkililerinin oyunda sahneye konduğu gibi bazı işleri halletme konusunda normalden çok daha hızlı olduklarını öne sürererk Asya’nın tedavisinin başlatılamamasının utancının devlet ve hükümet yetkililerinin boynunda asılı olduğunu söyledi.

Bu tedavinin ilerletilmesi gerektiğini dile getiren Harmancı, bugüne kadar izlenen yolların gerek bürokrasiye gerek siyasete gerekse de devletin erkine takıldığını ve artık başka alternatif yollar, yöntemler denenmesi gerektiğini kaydetti.

Bu yeni yöntemlere toplum olarak sahip çıkılması gerektiğini ifade eden Harmancı, “Devletin ayıbını örtmek ve Asya’mıza sağlık hakkını teslim etmek görevi yurttaşa düşmüştür. Herkes elinden gelen katkıyı koysun ve bu mücadeleyi yükselterek, elbirliği ile Asya’mızı yaşatalım” dedi.

Ersoy: “Asya bebek için sahnede olmak bizim için çok anlamlı”

Sanatçı Yaşar Ersoy, oyunun ülkenin dört bir yanını dolaşarak sahneye konduğunu ama bu kez Asya bebeğe yardım amacıyla oynanmasının çok anlamlı bir olay olduğunu vurgulayarak “Umarım Asya bebeğimiz sağlığına kavuşur. Bunun için duyarlı sanatçılar olarak her türlü katkıyı koymaya hazırız. Bu gecenin tüm geliri Asya bebeğe gidecek. Umarım bu mücadele iyi sonuçlanır ve Asya yaşama tutunur” diye konuştu.

Koruoğlu: “Asya’nın yaşamasına katkı koymak isteyen tüm duyarlı yurttaşları Citroen ışıklarındaki eyleme davet ediyorum”

Asya bebeğin Ankara’daki tedavisinin yapılmadığını ve 3 hafta geçmesine rağmen ilgili ilacı almadığını dile getiren Tuğçe Koruoğlu ise Asya bebek için özel bir uçakla bir hasta yatağı dışında hiçbir şey yapılmadığını kaydetti.

Toplumun Asya bebek için seferber olduğu bir ortamda bir insan hakkı olan sağlık hakkını sağlaması gereken devlet yöneticilerinin sessizliklerini koruduklarını savunan Koruoğlu bu süreçte elinden gelen tüm imkanlarını kullanan ve Asya bebeğin tedavisi için üzerine düşen sorumluluktan fazlasını yapan LTB’ye ve Başkan Mehmet Harmancı’ya teşekkür etti.

Bugüne kadar yapılanlara ve Asya bebek için maddi manevi destek olan herkese teşekkür eden Koruoğlu, Asya için sahne alan Delirenler ekibine ve katılanlara da çok teşekkür etti.

Asya Bebek İçin Sağlık Hakkı İnisiyatifi olarak yarın 5 ilçede sabah saat 10.00’da eylemler yapacaklarını ve saat 18.00’de de Lefkoşa Citroen ışıklarında buluşarak Sağlık Bakanlığı’na yürüneceğini ifade eden Koruoğlu, Asya’nın yaşamasına katkı koymak isteyen tüm duyarlı yurttaşları Citroen ışıklarındaki eyleme davet etti.