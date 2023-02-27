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Değişiklik tasarısı geri çekiliyor

Değişiklik tasarısı geri çekiliyor

Şehir Plancıları Odası, İmar (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın geri çekileceğini açıkladı.

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Şehir Plancıları Odası, İmar (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın geri çekileceğini açıkladı.

Açıklama şöyle:

Sn. Bakan Fikri Ataoğlu tarafından İmar (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve KTMMOB değişiklik yasası kararlarının geri çekileceği beyan edilmiştir. Kararın 1 Mart 2023 tarihinde resmi gazetede yayınlanması beklenmektedir. Sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz.

Destek ve katkı koyan herkese çok teşekkür ederiz.

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