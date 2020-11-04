Değirmenlik'te deprem takbikatı

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Değirmenlik Belediyesi başkanlık binasında deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirdi.

Değirmenlik Belediyesinden verilen bilgiye göre, olağanüstü durumlara hazırlık amacıyla Değirmenlik Belediyesi personelinin katılımıyla gerçekleşen tatbikatta deprem ve yangın esnasında binalarda mahsur kalanların tahliye edilmesi senaryoları uygulandı.

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığına, Sivil Savunma Lefkoşa Bölge Müdürü Arkın Gedikoğlu’na, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ekibine ve tatbikata katılan personeline teşekkür etti.

Başkan Karavezirler, insanların her zaman bilgi dağarcıklarının taze kalabilmesi için tatbikatların sık yapılması gerektiğini söyledi.