Değirmenlik -Akıncılar Belediyesi meclis üyeleri açıklandı
Değirmenlik -Akıncılar Belediyesi’nde partilere göre belediye meclis üyeleri açıklandı.
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Değirmenlik -Akıncılar Belediyesi’nde partilere göre belediye meclis üyeleri açıklandı.
Lefkoşa İlçe Seçim Kurulu'na asılan sonuçlara göre isimler şöyle:
Tahir Irız (CTP)
Recep Güler (CTP)
Ayşe Betmezoğlu Beran (CTP)
Yeşim Bozat (CTP)
Ulaş Erzen (CTP)
Mustafa Cambaz (CTP)
Hilmi Karaöz (CTP)
Mehmet Tikici (UBP)
Aysan Öznacar (UBP)
Aziz Mahsucu (UBP)
Hasan Güneşel (UBP)
Ayşe Oy (UBP)
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Etiketler : Değirmenlik Akıncılar Belediyesi