Değirmenlik Akıncılar Belediyesi, anayol kenarlarını yarın temizlemeye başlıyor

Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Temizlik Şubesi ekipleri, genel çevre temizliği çalışmalarına devam ediyor.

Temizlik ekipleri, Lefkoşa-Gazimağusa anayolu üzerinde Yonca Kavşağı ile Yusuf Çocuk Ltd. arasındaki yol güzergahında yarından (09.07.2025) itibaren temizlik çalışması yapacak.

Temizlik çalışması söz konusu yolun iki tarafındaki yol kenarlarında ve refüjlerde gerçekleştirilecek.

Değirmenlik Akıncılar Belediyesi, bir hafta sürmesi planlanan çalışma dolayısıyla söz konusu güzergahta seyredecek sürücülerin, trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını istedi.