“Davanın baskısıyla geri adım atıldı”

Eski KIB-TEK Yönetim Kurulu Asbaşkanı Yusuf Avcıoğlu sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, KIB-TEK’teki ‘hukuksuz ve kalitesiz yakıt alımları’ sebebiyle iki ay önce KIB-TEK, Bakanlar Kurulu ve Merkezi İhale Komisyonu aleyhine bir Çevre Davası açtıklarını ve davanın yarattığı baskıyla taleplerine ulaştıklarını duyurdu. “Davanın yarattığı baskının sonucunda, hem Kıb-Tek hem de ihaleyi kazanan firma, daha kötü nitelikteki yeni limitler yerine, eski limitlere göre bir sözleşme imzalamıştır” ifadelerine yer verilen açıklamada Avcıoğlu, halk yararına işler yapmaya devam edeceklerini belirtti.

Açıklamanın tam metni şöyle:

“KAMUOYUNUN BİLGİSİNE

Bilindiği üzere Kıb-Tek'in Akaryakıt ihalesi, 10 ay gibi uzun bir süre neticelendirilememiş, bu süreçte hukuka aykırı şekilde ihalesiz alımlar yapılmış, yapılan hukuksuz alımlarda kalitesiz yakıt alındığı ortaya çıkmış, ve son çıkılan ihalede ise daha düşük kalitede yakıt alınabilmesi için limitler değiştirilmiştir.

Tüm bu gidişata dur demek için, yaklaşık 2 ay önce Yüksek İdare Mahkemesinde Kıb-Tek, Bakanlar Kurulu ve Merkezi İhale Komisyonu aleyhine bir ÇEVRE DAVASI açtık.

Açtığımız davada esas talebimiz, çıkılan son akaryakıt ihalesinde, yakıta ilişkin limitlerin çevreye ve halk sağlığına daha fazla zarar vereceği ve bunun da Anayasa’ya, Çevre Yasası’na ve İyi İdare Yasası’na aykırı olacağı gerekçesiyle, ilgili kararların iptal edilmesiydi.

Açmış olduğumuz davanın yarattığı baskının sonucunda, hem Kıb-Tek hem de ihaleyi kazanan firma, daha kötü nitelikteki yeni limitler yerine, eski limitlere göre bir sözleşme imzalamış ve bu durum bugün itibarı ile mahkeme kayıtlarına da geçmiştir. Dolayısı ile davamızı daha ileri götürmeye gerek kalmadan, istediğimiz neticeyi, yani daha düşük kalitede ve kötü yakıt alınmasını engellemiş durumdayız.

“Halk sağlığını”, “Çevreyi” ve hatta “Santrali” olumsuz etkileyecek bu kararlara karşı bir hukuk mücadelesi başlatmaktan geri durmadığımız ve sonunda istediğimiz neticeyi elde ettiğimiz için oldukça huzurluyum.

Halkın yararı neyi gerektiriyorsa o yolda yürümeye #devam edeceğiz.

Bu memleket sahipsiz değildir!”