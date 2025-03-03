Dava, karar için süresiz ertelendi

Ertuğrul SENOVA

Yeşil Barış Hareketi'nin (YBH) , Lapta - Alsancak - Çamlıbel Belediyesi'ne (LAÇ) karşı açtığı, usulsüz "kumarhane ve marinalı otel" ihalesi davası, Yüksek İdare Mahkemesi (YİM) tarafından, karar için süresiz ertelendi.

Bugün saat 11.20 sıralarında gerçekleşen duruşmaya, LAÇ Belediye Başkanı Fırat Ataser katılmazken, YBH Başkanı Feriha Tel hazır bulundu.

Avukatların hitaplarını sunmalarının ardından YİM yargıçları, davayı karar için süresiz erteledi.

Ataser, bir önceki duruşmaya, belediye hizmetlerini durdurmak pahasına tüm çalışanları yasadışı şekilde Lefkoşa'daki mahkeme önüne taşımıştı.

Belediye çalışanlarından oluşan kalabalık, bayraklarla; önce YBH'yi, ardından da ihaleye ilişkin sürece dair ara emri kararı alarak durduran mahkemeyi protesto etmişti.

Talaykurt'un tanıklığına itiraz

YBH Avukatı Buse Günsoy, mahkemeye sunduğu hitabında, belediye adına mahkemede "bilirkişi" olarak tanıklık yapan Başbakanlık Denetleme Kurulu Başkanı ve eski Merkezi İhale Komisyonu Başkanı Halil Talaykurt'un, tanıklık konusunda güvenilir olmadığını savundu.

Avukat, Talaykurt'un, MİK Başkanı olduğu dönemde, KIB-TEK’in mevcut müdürü Dalman Aydın ile birlikte “bir firma lehine ihaleye yön vermekle” suçlandığını ve bu konuda Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden bir davası olduğuna işaret etti.

YBH'nin iddiası ne?

Yeşil Barış Hareketi, Lapta'daki 2,3 kilometrelik sahil şeridi üzerinde yer alan 59 dönümlük alana inşa edilmek istenen kumarhane ve marinalı otel ihalesini 'kazanan' özel jet skandalının aktörlerinden Türkiye merkezli Anex isimli şirketin, proje ve ÇED raporu olmadan 'kazanan' ilan edilmesinin Kamu İhale Yasası'na aykırı olduğunu savunuyor.

Üstel, "yasayı değişmeyi" hedefliyor

Cumartesi günü Hisarköy (Gambilli) Orkide Festivali’nde konuşan Başbakan Ünal Üstel, “Marinanın, bölgeye katma değer sağlayacağını” öne sürerek, bölge halkını ihaleye destek çıkmaya davet etti, “Eğer burada yasal düzenleme gerekirse, muhalefetle de konuşup bu yasal düzenlemeyi Cumhuriyet Meclisi’nden geçirtip, bu marinayı bölgemize yapmış olacağız” dedi.