Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol, Yenierenköy’de bulunan Dream Life Sitesi’nde kaldırım yapılmasına ilişkin İskele Kaymakamlığına başvurduğunu ancak yanıt alamadığını belirten Veli Özyel’in şikâyeti üzerine hazırlanan raporu yayımladı.

Özyel, sitenin güney cephesindeki tali yol boyunca kaldırım bulunmadığını, kaldırımın yapılmasından hangi kurumun sorumlu olduğunu öğrenmek amacıyla 9 Ocak 2026 tarihinde İskele Kaymakamlığına dilekçe verdiğini ancak yanıt alamadığını belirterek Ombudsmana başvurdu.

Kaymakamlık: “Başvuru kaydına rastlanmadı”

Ombudsmanın görüş talebi üzerine açıklama yapan İskele Kaymakamlığı, kurumun elektronik belge yönetim sistemi ve arşivinde yapılan incelemelerde Özyel’e ait herhangi bir dilekçe veya başvuru kaydına rastlanmadığını bildirdi.

Kaymakamlık, Özyel’in kuruma şahsen başvurduğunu doğruladı ancak konunun kendi görev ve yetki alanı dışında kaldığının kendisine sözlü olarak aktarıldığını belirtti.

Özyel ise dilekçesini Kaymakamlık arşivine teslim ettiğini ancak kendisine resmi alındı belgesi verilmediğini ileri sürdü.

“Başvuru resmi olarak teslim alınmalıydı”

Ombudsman raporunda, Anayasa ve İyi İdare Yasası uyarınca idarenin başvurulara en geç 30 gün içerisinde yazılı ve gerekçeli yanıt vermekle yükümlü olduğu hatırlatıldı.

Başvurunun teslim edildiğine ilişkin resmi belge bulunmamasının ve idari kayıtlarda herhangi bir veriye rastlanmamasının, yasal yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediği konusunda belirsizlik yarattığı belirtildi.

Raporda, “İdari makamlar, bir vatandaş kendilerine başvurduğunda, konu kendi görev alanlarına girmese dahi bu başvuruyu geri çevirmemeli veya sözlü açıklamalarla geçiştirmemelidir” denildi.

İskele Kaymakamlığının başvuruyu resmi olarak teslim alması ve ardından ilgili kurumlara yazılı olarak göndermesi gerektiği vurgulandı.

Kaldırım için Belediye ve Karayolları Dairesi işaret edildi

Raporda, söz konusu yolun Şehir Planlama Dairesi tarafından rezerv yol olarak belirlendiği, kamuya bedelsiz devredilmesi şartıyla projeye onay verildiği aktarıldı.

Yolun kamu kullanımına açılması, kaldırım ve altyapı çalışmalarının ilgili Belediye ile Karayolları Dairesinin sorumluluk alanında olduğu belirtildi.

Ombudsman, Özyel’e bu iki kuruma resmi alındı belgesi karşılığında başvurmasını tavsiye ederken, benzer mağduriyetlerin yaşanmaması için idari makamların vatandaş başvurularında daha dikkatli ve özenli davranması gerektiğini vurguladı.