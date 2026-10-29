DAÜ’de EMUCON’26 rüzgarı: Öğrenci kulüpleri festival atmosferinde buluştu

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Öğrenci Gelişim, Etkinlikler ve Spor İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Fantastik Kurgu Kulübü’nün öncülüğünde, üniversite bünyesindeki öğrenci kulüplerinin katkılarıyla bu yıl ikincisi düzenlenen EMUCON’26, renkli etkinlikleri ve canlı atmosferiyle adeta bir kulüpler festivaline dönüştü.

İlk kez geçtiğimiz yıl düzenlenen ve bu yıl ikincisi gerçekleştirilen etkinlik, öğrencilerin yaratıcılıklarını sergileyebildikleri, fikirlerini paylaşabildikleri ve birlikte üretmenin keyfini yaşadıkları bir buluşma noktası oldu. Üniversite bünyesindeki öğrenci kulüplerinin ortak emeğiyle hayata geçirilen EMUCON’26, farklı disiplinleri ve ilgi alanlarını bir araya getirerek kampüste dayanışma, yaratıcılık ve katılım kültürünü ön plana çıkardı. Kulüplerin kendi faaliyet alanlarını tanıtma ve öğrencilerle doğrudan etkileşim kurma fırsatı bulduğu etkinlik, sunduğu çeşitli aktivitelerle katılımcılara zengin bir deneyim yaşattı.

Etkinliğe katılamayan DAÜ Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu gönderdiği mesajında EMUCON’26’nın öğrencilerin emekleriyle ikinci kez düzenlenmesinin DAÜ’nün kampüs kültürü açısından önem taşıdığını vurgulayarak, etkinliğin öğrencilerin yeteneklerini paylaşmaları, yeni dostluklar kurmaları ve farklı kültürlerle etkileşimde bulunmaları için önemli bir fırsat sunduğunu belirtti. Öğrenci kulüplerinin üniversite yaşamına kattığı değere dikkat çeken Prof. Dr. Zorlu, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen tüm kulüplere ve birimlere teşekkür ederek öğrencilere güzel anılarla hatırlayacakları bir gün diledi.

Etkinlik açılışında konuşan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, gerçekleştirilen söz konusu etkinliğin DAÜ’nün ve kampüsün ne kadar canlı olduğunun en büyük göstergesi olduğunu aktardı. Bir üniversitede merak etmenin son derece önemli olduğunun altını çizen Prof. Dr. Kılıç, her şeyin başlangıcında “acaba”, yaratıcılıktada “neden olmasın” sorularının geldiğini vurguladı. Birçok farklı konuda stantların açıldığını aktaran Prof. Dr. Kılıç, öğrencilerin ilgi alanlarına göre bir arada olduklarını vurguladı. Etkinliğin başarılı geçmesini temenni eden Prof. Dr. Kılıç, emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Açılış konuşmasının ardından ana sahnede gerçekleştirilen piyano dinletisiyle etkinlik, müziğin büyüleyici atmosferinde devam etti. Müzik Kulübü bünyesinde faaliyet gösteren Grup Vavien’in performansının ardından sahne alan Entrikaband, enerjik konseriyle katılımcılara keyifli ve unutulmaz anlar yaşattı. Etkinliğin heyecan dolu anlarından biri ise ana sahnedeki LED ekran üzerinden canlı olarak takip edilen Tekken 8 turnuvası finali oldu. Katılımcıların yoğun ilgi ve coşkuyla takip ettiği final mücadelesi, rekabet dolu anlara sahne oldu. Turnuva sonunda dereceye giren katılımcılara Feed Me tarafından alışveriş kuponları takdim edilerek başarıları ödüllendirildi.

Farklı ilgi alanları, ortak bir festival

EMUCON 26 kapsamında öğrenci kulüplerinin faaliyet alanları doğrultusunda Eğlence, Sanat, Teknoloji, Bilim, Halk ve Sosyal Bilimler, Sağlık ve Yaşam, Spor ile Farkındalık başlıkları altında tematik etkinlik alanları oluşturuldu. Bu alanlarda gerçekleştirilen atölye çalışmaları, dans gösterileri, müzik dinletileri, tanıtım faaliyetleri ve etkileşimli etkinlikler sayesinde öğrenciler hem yeni ilgi alanlarını keşfetme hem de farklı kulüplerin çalışmalarını yakından tanıma fırsatı buldu.

Etkinlik alanında kurulan yiyecek ve içecek stantları ile hediyelik eşya satış noktaları da festival atmosferine katkı sağladı. Gün boyunca düzenlenen sahne performansları, yarışmalar ve çeşitli tematik etkinlikler ise katılımcıların etkinliğe aktif biçimde dahil olmasını sağlayarak EMUCON’ 26’nın dinamik ve renkli yapısını güçlendirdi.

Öğrenci kulüplerinden güçlü iş birliği

Öğrenci kulüplerinin ortak katkılarıyla gerçekleştirilen EMUCON’26, üniversite yaşamında kolektif üretimin ve iş birliğinin önemini bir kez daha ortaya koydu. Öğrencilerin kendilerini özgürce ifade edebilecekleri, yeteneklerini sergileyebilecekleri ve farklı bakış açılarıyla buluşabilecekleri bir ortam sunan etkinlik, kulüp faaliyetlerinin üniversite topluluğuna katkısını da gözler önüne serdi.