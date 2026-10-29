“Daha güçlü bir KTTB, daha güçlü bir sağlık sistemi”

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) Yönetim Kurulu, 28 Ekim’de gerçekleştirdiği toplantıda yeni dönem görev dağılımını ve çalışma önceliklerini belirledi. Prof. Dr. Ceyhun Dalkan başkanlığındaki yönetim, hekim haklarının korunması, tıp ve diş hekimliği eğitiminde niteliğin artırılması, kayıt dışı tıbbi uygulamalarla mücadele ve sağlık hizmetlerine eşit erişimi öncelikli hedefleri arasında sıraladı.

KTTB’den yapılan açıklamada, yeni yönetimin “Birlikte daha güçlüyüz” anlayışıyla çalışmalarını sürdüreceği belirtilerek, Birlik Yasası’nın güncellenmesi, mesleki bağımsızlığın korunması ve kurumsal yapının güçlendirilmesinin hedeflendiği kaydedildi.

Yeni yönetimde görev dağılımı

Açıklanan görev dağılımına göre, KTTB Başkanlığı görevini Prof. Dr. Ceyhun Dalkan üstlenirken, Başkan Yardımcılığına Dr. Dt. Osman Ertuğ Erçal, Genel Sekreterliğe Dr. Sinem Sığıt İkiz, Mali Sekreterliğe ise Doç. Dr. Hanife Özkayalar getirildi.

Yönetimde diğer görev dağılımı şöyle:

Halk Sağlığı, Çevre ve İnsan Hakları Sorumlusu: Dr. Cemal Mert

Eğitim Sorumluları: Dr. Sinem Sığıt İkiz, Prof. Dr. Ceyhun Dalkan, Doç. Dr. Hanife Özkayalar

Halk Sağlığı ve Koruyucu Hekimlik Sorumluları: Dr. Figen Gülen İnce, Dr. Dt. Yusuf Özant, Dr. Sinem Sığıt İkiz

İnsan Hakları Sorumlusu: Dr. Erdem Beyoğlu

Dış İlişkiler Sorumluları: Dr. Dt. Osman Ertuğ Erçal, Dr. Erdem Beyoğlu, Prof. Dr. Ceyhun Dalkan

Sosyal İşler Sorumluları: Dr. Dt. Yusuf Özant, Doç. Dr. Hanife Özkayalar

Kayıt dışı tıbbi uygulamalarla mücadele edilecek

KTTB, yeni dönemde kayıt dışı ve yetkisiz tıbbi uygulamalara karşı denetim ve mücadele çalışmalarını artırmayı hedeflediğini açıkladı.

Tıp ve diş hekimliği eğitiminde standartların korunması ve geliştirilmesi için hukuki yollara başvurulacağı belirtilirken, genç hekimlerin karar alma süreçlerine katılımının artırılacağı ifade edildi.

Birlik ayrıca, hekim ve hasta haklarının birlikte savunulması, sürekli tıp eğitiminin kurumsallaştırılması ve uluslararası meslek örgütleriyle ilişkilerin güçlendirilmesi yönünde çalışmalar yürütecek.

Mağusa’da KTTB lokali açılacak

Yeni dönem hedefleri arasında Mağusa’da KTTB lokali açılması, bölgesel birlik temsilcilerinin belirlenmesi ve Birliğin dijital dönüşümünün tamamlanması da yer aldı.

KTTB, demokrasi, insan hakları, laik eğitim, çevre ve barış konularında çalışmalarını sürdüreceğini belirterek, yalnızca hekimlerin meslek örgütü değil, halk sağlığını ve bilimsel düşünceyi savunan bağımsız bir kurum olarak faaliyetlerine devam edeceğini vurguladı.

Açıklamada, “Tüm meslektaşlarımızın katkısı ve desteğiyle KTTB’yi daha güçlü, daha etkin ve geleceğe daha hazır bir kurum hâline getirmek için çalışacağız” denildi.