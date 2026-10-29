35 yaşındaki Jemal Bekmuradova hayatını kaybetti
Lefkoşa’da yaşayan 35 yaşındaki Jemal Bekmuradova, kaldığı evde yaşamını yitirmiş halde bulundu.
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Lefkoşa’da yaşayan 35 yaşındaki Jemal Bekmuradova, kaldığı evde yaşamını yitirmiş halde bulundu.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün saat 07.30 sıralarında Bekmuradova’nın ikametgâhında yaşamını yitirdiği tespit edildi.
Polis, yürüttüğü ileri soruşturmada Bekmuradova’nın yaşamına son verdiğinin tespit edildiğini açıkladı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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