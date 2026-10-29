En fazla yağış Kaleburnu'nda...
Meteoroloji, son 24 saatte en fazla yağış miktarının metrekareye 18 kilogramla Kaleburnu’nda kaydedildiğini açıkladı.
A+A-
Meteoroloji Dairesi, en fazla yağış miktarının metrekareye 18 kilogramla Kaleburnu’nda kaydedildiğini bildirdi.
Dün ve bu sabah 08.00 arasındaki 24 saatlik sürede metrekareye Zaferburnu’nda 15, Gazimağusa ve Dipkarpaz’da 10, Salamis bölgesinde 4, Akdoğan ve Beyarmudu’nda 3, Mehmetçik, Çayönü, Pile ve Geçitkale’de 2 kilogram yağış düştü.
Diğer bölgelerde metrekarede 0,1 ile 1 kilogram arası yağış kaydedildi.
Bu haber toplam 90 defa okunmuştur
Etiketler : Meteoroloji Dairesi, Yağış oranı