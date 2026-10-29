En fazla yağış Kaleburnu'nda...

Meteoroloji Dairesi, en fazla yağış miktarının metrekareye 18 kilogramla Kaleburnu’nda kaydedildiğini bildirdi.

Dün ve bu sabah 08.00 arasındaki 24 saatlik sürede metrekareye Zaferburnu’nda 15, Gazimağusa ve Dipkarpaz’da 10, Salamis bölgesinde 4, Akdoğan ve Beyarmudu’nda 3, Mehmetçik, Çayönü, Pile ve Geçitkale’de 2 kilogram yağış düştü.

Diğer bölgelerde metrekarede 0,1 ile 1 kilogram arası yağış kaydedildi.