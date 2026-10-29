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  3. Kendini polis diye tanıtan şahıs kasiyerden 15 bin TL aldı
Kendini polis diye tanıtan şahıs kasiyerden 15 bin TL aldı

Kendini polis diye tanıtan şahıs kasiyerden 15 bin TL aldı

Polis, Hamitköy’de bir markette kendini polis diye tanıtan ve sahtekarlıkla 15 bin TL para alan şahsın tutuklandığını bildirdi.

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Hamitköy’de bir markette kendini polis diye tanıtan 35 yaşındaki şahsın kasiyerden sahtekarlıkla 15 bin TL aldığı tespit edildi.

Polisten yapılan açıklamada, önceki gün meydana gelen olayla ilgili E.K.'nin (E-35) benzer suçtan Mağusa Polis Müdürlüğü’nde tutuklu olduğu belirtildi.

Soruşturma devam ediyor.

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