Kendini polis diye tanıtan şahıs kasiyerden 15 bin TL aldı
Polis, Hamitköy’de bir markette kendini polis diye tanıtan ve sahtekarlıkla 15 bin TL para alan şahsın tutuklandığını bildirdi.
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Hamitköy’de bir markette kendini polis diye tanıtan 35 yaşındaki şahsın kasiyerden sahtekarlıkla 15 bin TL aldığı tespit edildi.
Polisten yapılan açıklamada, önceki gün meydana gelen olayla ilgili E.K.'nin (E-35) benzer suçtan Mağusa Polis Müdürlüğü’nde tutuklu olduğu belirtildi.
Soruşturma devam ediyor.
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