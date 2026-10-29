Kendini polis diye tanıtan şahıs kasiyerden 15 bin TL aldı

Hamitköy’de bir markette kendini polis diye tanıtan 35 yaşındaki şahsın kasiyerden sahtekarlıkla 15 bin TL aldığı tespit edildi.

Polisten yapılan açıklamada, önceki gün meydana gelen olayla ilgili E.K.'nin (E-35) benzer suçtan Mağusa Polis Müdürlüğü’nde tutuklu olduğu belirtildi.

Soruşturma devam ediyor.