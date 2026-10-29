CTP Gençlik Örgütü’nden Lübnan’da üst düzey temaslar

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü, Uluslararası Sosyalist Gençlik Birliği (IUSY) Akdeniz Komitesi Toplantısı kapsamında bulunduğu Lübnan’da üst düzey siyasi temaslarda bulunuyor.

CTP Gençlik Örgütü Dış İlişkiler Sekreteri Hüseyin Öksüzoğlu ve Etkinlik ve Organizasyon Sekreteri Sonay Demirpençe, 27-31 Ekim tarihleri arasında Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta düzenlenen program kapsamında bir dizi resmi ziyaret ve görüşme gerçekleştirdi.

Programın ilk bölümünde Lübnan Başbakanı Nawaf Salam ile Başbakanlık binasında bir araya gelen CTP Gençlik Örgütü heyeti, ziyaretin ardından Lübnan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Fayez Rasamny ile düzenlenen öğle yemeğine katıldı.

Programın devamında, 28 Ekim Çarşamba günü, Lübnan İlerici Sosyalist Partisi (PSP) Genel Başkanı Taymour Jumblatt ile bir araya gelen heyet, siyasi temaslarını sürdürdü.

Heyet, aynı gün Friedrich Ebert Stiftung iş birliğiyle düzenlenen “Devleti İnşa Etmek ve Demokrasiyi Güçlendirmek: Lübnan’dan Akdeniz’e Sosyalist Gençlik Vizyonu” başlıklı konferansa da katıldı. Konferansta devletin kurumsal yapısının güçlendirilmesi, demokrasi ve sosyalist gençlik hareketlerinin Akdeniz coğrafyasındaki rolü ele alındı.

IUSY Akdeniz Komitesi toplantıları yarın başlıyor

CTP Gençlik Örgütü heyeti, 29 Ekim Perşembe günü başlayacak IUSY Akdeniz Komitesi çalışma toplantılarında da yer alacak.

“Akdeniz’de Aşırı Sağa Karşı Gençlik: Sosyalist Bir Yanıt” temasıyla gerçekleştirilecek toplantılarda, Akdeniz ülkelerinde yükselen aşırı sağ hareketler, demokrasiye yönelik tehditler, gençlerin siyasal katılımı ve uluslararası dayanışmanın güçlendirilmesi konuları ele alınacak.

CTP Gençlik Örgütü, uluslararası sosyalist gençlik hareketi içerisindeki çalışmalarını sürdürerek Kıbrıslı gençliğin sesini uluslararası platformlarda duyurmaya ve Akdeniz ülkelerindeki gençlik örgütleriyle dayanışma ilişkilerini geliştirmeye devam edecek.